В Хабаровском крае пропали четыре туриста

Четыре человека пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Отмечается, что туристы сплавлялись по горной реке Горин Солнечного района на байдарках. Свой сплав они начали 12 августа, через десять дней они должны были выйти на связь. Среди четырех человек был 12-летний ребенок.

"Туристы осуществляли сплав на двух байдарках по реке Горин, по имеющимся данным, ранее они неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда. В настоящее время осуществляются поиски людей"

Telegram-канал Baza сообщил личности пропавших людей. На байдарках поехал сплавляться доцент университета Комсомольска-на-Амуре, его дочь, а также их знакомые —супружеская пара.