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В Хабаровском крае пропали четыре туриста

Мария Каткова
2 часа назад

Четыре человека пропали в Хабаровском крае во время сплава на байдарках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В Хабаровском крае пропали четыре туриста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что туристы сплавлялись по горной реке Горин Солнечного района на байдарках. Свой сплав они начали 12 августа, через десять дней они должны были выйти на связь. Среди четырех человек был 12-летний ребенок.

"Туристы осуществляли сплав на двух байдарках по реке Горин, по имеющимся данным, ранее они неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда. В настоящее время осуществляются поиски людей"

Telegram-канал Baza сообщил личности пропавших людей. На байдарках поехал сплавляться доцент университета Комсомольска-на-Амуре, его дочь, а также их знакомые —супружеская пара.

Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина пожил в глэмпинге Хабаровска и поделился опытом.

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