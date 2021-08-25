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Россиянка назвала бюджетную альтернативу курортам Европы

Мария Каткова
3 часа назад

Россиянка рассказала, что Тунис может стать бюджетной альтернативой европейским курортам — Кипру или Греции. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

Россиянка назвала бюджетную альтернативу курортам Европы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественница Елена побывала в Тунисе. За путевку она отдала 97,5 тысяч рублей за троих человек. Она отметила уютный и ухоженный отель с разнообразным питанием. За дополнительную плату в 100 долларов она сходила в СПА, которое состояло из антицеллюлитного массажа с обертываем и на расслабляющих массаж с маской для волос.

"Чувствуется, что руководство отеля пытается сокращать расходы, но делает это не путем потери качества отдыха или сервиса", — отметила россиянка, рассказывая про отель.

По словам Елены, перед поездкой она читала отзывы туристов, которые жаловались на медуз. Однако туристка их не застала. Она также добавила, что пляж отеля был чистым, "без вонючих куч".

"Если смешать Грецию и Кипр, а потом добавить щепотку Франции, то получится Тунис", — заключила девушка и отметила, что в африканской стране европейскую атмосферу можно почувствовать из-за архитектуры, менталитета и климата.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Австрия открыла границы для российских туристов.

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