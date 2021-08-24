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Россияне отказались ходить в рестораны Турции

Анна Шутова
1 час назад

Рестораторы Турции пожаловались на то, что российские и украинские туристы отказываются ходить в заведения общественного питания. Об этом сообщает "Турпром".

Россияне отказались ходить в рестораны Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал местные торговцы и рестораторы, от разорения их спасают только проживающие в Европе арабы.

"Если бы не они, нам было бы очень сложно. Российские, украинские туристы ничего не едят за пределами отеля", — поделился управляющий рестораном на Гранд базаре в районе курортного города Сиде.

Он добавил, что местные рассчитывали на немецких и европейских отдыхающих, однако из-за коронавируса процент туристов из этих стран очень маленький:

"Доля немецких туристов в этом сезоне, прибывающих в наш регион, составляет всего три процента. В основном в наш регион приезжают русские, польские, украинские эмигранты, а также граждане арабских стран".

Ранее "Рамблер" сообщал, что слетавший в Армению россиянин призвал навсегда забыть о Турции.

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