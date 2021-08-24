Россияне отказались ходить в рестораны Турции

Рестораторы Турции пожаловались на то, что российские и украинские туристы отказываются ходить в заведения общественного питания. Об этом сообщает "Турпром".
Как рассказал местные торговцы и рестораторы, от разорения их спасают только проживающие в Европе арабы.
"Если бы не они, нам было бы очень сложно. Российские, украинские туристы ничего не едят за пределами отеля", — поделился управляющий рестораном на Гранд базаре в районе курортного города Сиде.
Он добавил, что местные рассчитывали на немецких и европейских отдыхающих, однако из-за коронавируса процент туристов из этих стран очень маленький:
"Доля немецких туристов в этом сезоне, прибывающих в наш регион, составляет всего три процента. В основном в наш регион приезжают русские, польские, украинские эмигранты, а также граждане арабских стран".
Ранее "Рамблер" сообщал, что слетавший в Армению россиянин призвал навсегда забыть о Турции.