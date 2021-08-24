Гибель туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей

Ученые объяснили таинственную гибель семьи на туристической тропе в Национальном лесу Сьерра в американском штате Калифорния воздействием ядовитых водорослей. Об этом сообщает Live Science.

Джон Герриш, Эллен Чанг, их годовалая дочь Миджу и собака по кличке Оски были найдены мертвыми на тропе, которая идет вдоль реки Мерсед в отдаленной местности парка. Их обнаружили после того, как друг семьи сообщил о ее исчезновении.

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На телах погибших не было обнаружено следов насильственной смерти. Место обнаружения тел временно оцепили из опасения, что там могут находиться опасные для жизни и здоровья людей материалы, но на следующий день оцепление сняли.

«Это очень необычная, даже уникальная ситуация. На телах погибших не обнаружено травм, нет никакой очевидной причины их смерти. Не было найдено и предсмертной записки. Они находились посреди национального лесного парка, куда отправились в поход на один день», — рассказала представитель шерифа округа Марипоса Кристи Митчелл. Герриш и Чанг были заядлыми туристами.

Первоначально следователи рассматривали версию о том, что семья могла погибнуть из-за ядовитых газов из заброшенной шахты, однако шериф округа Джереми Бриз заявил, что не считает эту версию реалистичной. Ближайшая известная шахта находится в пяти километрах от места обнаружения трупов.

Бриз заявил, что следователи также изучают версию, согласно которой причиной гибели туристов могли стать сине-зеленые водоросли. Лесная служба США недавно вывесила в начале тропы предостережение о токсичных водорослях. Сине-зеленые водоросли и цианобактерии растут в воде и могут выпускать токсины, которые иногда отравляют животных.

По мнению профессора Школы рыболовства, аквакультуры и водных наук Университета города Оберн Алана Уилсона, если семья и была подвержена воздействию таких токсинов, вероятнее всего, это были токсичные водорослевые маты, а не цветение воды. Однако река Мерсед отличается небольшой глубиной и сильным течением. Это значит, что появление в реке водорослевых матов маловероятно.

Следователи надеются, что вскрытие тел и токсикологические тесты помогут им установить причину гибели семьи.