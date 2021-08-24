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На популярном пляжном острове предложили ввести сухой закон для туристов

Lenta.ru
51 минуту назад

Власти популярного среди россиян пляжного острова Пхукет предложили ввести сухой закон для иностранных туристов. Об этом сообщает The Phuket News.

На Пхукете предложили ввести сухой закон для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, необходимость принятия подобных мер депутаты объясняют скоростью распространения коронавирусной инфекции в регионе, которой способствует большое количество вечеринок с использованием алкоголя.

Отмечается, что после нескольких сильных вспышек COVID-19 государственный центр управления ситуацией (CCSA) в Бангкоке издал приказ о закрытии развлекательных заведений в королевстве, но мера так и не была исполнена. Местные чиновники решили полностью запретить туристам алкоголь в кафе и ресторанах, а также продлить антикоронавирусные ограничения до конца августа.

Жители региона попросили городские власти отказаться от подобных идей. «Пхукет никогда не был местом любителей чая — он был и остается островом для вечеринок: ночная жизнь, выпивка, танцы, девушки, солнце, песок и прибой», «Если ты не можешь повеселиться, зачем тогда сюда приезжать?» — возмутились они.

Ранее в августе полиция курорта Паттайя в Таиланде арестовала за несоблюдение коронавирусных ограничений более десятка участников незаконной вечеринки. Большинство задержанных оказались иностранными туристами. Нелегальное мероприятие проходило перед рынком Tree Town на улице Сой Буакхао.

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