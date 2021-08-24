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Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии

Мира Маркина
1 час назад

Бортпроводник рассказал в видео, размещенном в TikTok, о пяти секретах своей профессии.

Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по его словам, члены экипажа отслеживают поведение пассажиров на предмет подозрительных действий:

"Да, мы улыбаемся вам и говорим "здравствуйте", но наша главная задача — обеспечить вашу безопасность", - отметил бортпроводник.

Еще один секрет их работы - ненормированный график. Как рассказал мужчина, на смену может выпасть пять рейсов и 16 рабочих часов.

Также сотрудники авиакомпании могут каждый раз встречать в самолете новых коллег, так как состав экипажа становится известен прямо перед вылетом:

"Если вы выполняли с кем-то вместе минимум пять рейсов, вас можно назвать лучшими друзьями".

Кроме того, бортпроводники чаще ночуют в отелях, чем дома, и обладают навыками неотложной помощи и самозащиты.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты зарплаты бортпроводников.

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