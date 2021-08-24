Раскрыты годовая зарплата и льготы бортпроводников

В США среднегодовая заработная плата бортпроводников, по состоянию на июль 2021 года, составила 78,4 тысячи долларов (примерно 5,8 миллиона рублей). Такие цифры раскрыл интернет-ресурс GOBankingRates.

Отмечается, что при этом заработок экипажа может колебаться от 48,8 тысячи долларов в год (3,6 миллиона рублей) до 114 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей). Объем предоставляемых льгот также разнится.

По словам экспертов, на зарплату влияют несколько факторов. Во-первых, обладание необходимыми для работы квалификациями — знание основ неотложной медицинской помощи и действий при аварийной посадке и эвакуации. Другой важный навык — это умение работать на самолетах разных типов.

Кроме того, учитываются опыт работы, стаж и местонахождение авиакомпании — чем крупнее город, тем выше заработная плата.

Также бортпроводники получают ряд льгот, которые различаются в зависимости от авиаперевозчика. Самыми популярными бонусами считаются скидки на авиабилеты, которые распространяются на членов семей, покрытие страховки и возмещение расходов на питание.