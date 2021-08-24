Негигиеничные действия отдыхающей на пляже в Сочи россиянки вызвали споры в сети. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курортного города.

На кадрах видно, как туристка, сидя на берегу моря, подпиливает себе ногти. «Маникюр на пляже — норма?» — интересуется автор ролика.

Подписчики сообщества неоднозначно отреагировали на публикацию в комментариях. «Воспитание на грани фантастики!», «А огрызки, пакеты, прокладки, бутылки — в море?», «То пятки чистят, то ноги бреют », «Что хотят, то и делают. Печально», — возмутились одни юзеры.

Другие, наоборот, вступились за отдыхающую. «И что? Это же не депиляция бикини», «Не утрируйте ситуацию! Уже придираетесь ко всему. Скоро волосы нельзя будет расчесать», «Что же в ее действиях такого криминального?», «Ладно бы педикюр. Что в этом такого? Всего лишь ноготь подпилила», — высказались они.