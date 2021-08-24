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Какие направления для поездок по России подешевели в сентябре

Катерина Саломе
2 часа назад

Самым подешевевшим направлением для полетов по России в сентябре аналитики назвали город Ярославль. По их данным, средняя стоимость поездки составила 4,3 тысячи рублей — это на 57 процентов ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом стало известно из результатов исследования OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Какие направления для поездок подешевели в сентябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также выяснилось, что цена билеты в Курган упала на 46 процентов и составила 8,4 тысячи рублей. А в Калугу на 43 процента (6,4 тысячи). В Назрань, Владикавказ, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский и Элисту стоимость перевозок снизилась на 32-36 процентов.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, куда россияне поедут на отдых в сентябре.

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