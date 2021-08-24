Какие направления для поездок подешевели в сентябре

Самым подешевевшим направлением для полетов по России в сентябре аналитики назвали город Ярославль. По их данным, средняя стоимость поездки составила 4,3 тысячи рублей — это на 57 процентов ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом стало известно из результатов исследования OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Также выяснилось, что цена билеты в Курган упала на 46 процентов и составила 8,4 тысячи рублей. А в Калугу на 43 процента (6,4 тысячи). В Назрань, Владикавказ, Ставрополь, Петропавловск-Камчатский и Элисту стоимость перевозок снизилась на 32-36 процентов.