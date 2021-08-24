Явившаяся в магазин туристка возмутила жителей Сочи

Российская туристка явилась в купальнике в продуктовый магазин в Лазаревском районе города Сочи и возмутила местных жителей. Соответствующее фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курорта.

Фото: @live.sochi @live.sochi

На опубликованных кадрах видно, как женщина с влажными волосами в раздельном черном бикини ходит по супермаркету и совершает покупки.

«Мужчины в мокрых плавках в магазинах, дамы в лифчике и стрингах — такова действительность черноморских городов в период курортного сезона», — комментирует произошедшее автор публикации.

Кадры вызвали споры между пользователями сети. «Неужели самой приятно так разгуливать в общественном месте?», «Таких за дверь выставлять надо», «Зачем ходить в таком виде, не понимаю», «Просто неприлично. Вешать таблички нужно и не пропускать», «Стыд и срам. Наши дети смотрят на это безобразие», — возмутились одни юзеры.