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Мигранты отпраздновали высадку на пляж на глазах ошеломленных загорающих

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад

Группа из 20 мигрантов причалила на шлюпке к пляжу в графстве Кент на глазах у изумленных туристов, отдыхавших на берегу. Об этом сообщает Daily Mail.

Мигранты отпраздновали высадку на пляж на глазах загорающих
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нелегалы, среди которых было четверо детей, отпраздновали успешную переправку через Ла-Манш, после чего разбежалась по разным направлениям. Посетители пляжа угостили новоприбывших чипсами и водой. На видео высадки, снятом туристами, мигранты из причалившей лодки бегут по пляжу, один из мужчин радостно вскидывает руки вверх.

"Выглядит так, словно французская сторона потеряла контроль за своей стороной границы. Нам нужен новый совместный план с Францией по остановке этих лодок и возвращению их на материк. В связи с кризисом в Афганистане сейчас как никогда важно закрыть нелегальные пути пересечения границы, и обеспечить безопасность легальных путей",

- заявила в связи с инцидентом член британской Палаты общин от Консервативной партии Натали Эльфикл на фоне сообщений о том, что 21 августа пролив Ла-Манш пересекло больше мигрантов, чем за любой предыдущий день.

Ранее "Газета.Ru" обсудила с экспертами, насколько ЕС готов к новому миграционному притоку в связи с кризисом в Афганистане.

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