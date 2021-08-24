Как отдохнуть на море в сентябре за 20 тысяч рублей

Россиянам открыли секрет, как в начале сентября отдохнуть на море за 20 тысяч рублей. Об этом поведали эксперты туристической отрасли, предоставив список самых бюджетных направлений для путешествий на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Как сообщают аналитики, а это время года дешевле всего отдыхать в Анапе. Тур на 10 ночей с перелетом на двоих обойдется в 21,5 тысячу рублей. Также не самыми дорогими курортами являются Сочи, где отдых с 10-дневным размещением будет стоить 26,5 тысячи рублей, или Абхазия — 26,9 тысячи рублей за тур на двоих с авиаперелетом. Крым и Турция также вошли в список бюджетных вариантов отдыха в сентябре.