Как отдохнуть на море в сентябре за 20 тысяч рублей

Россиянам открыли секрет, как в начале сентября отдохнуть на море за 20 тысяч рублей. Об этом поведали эксперты туристической отрасли, предоставив список самых бюджетных направлений для путешествий на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как сообщают аналитики, а это время года дешевле всего отдыхать в Анапе. Тур на 10 ночей с перелетом на двоих обойдется в 21,5 тысячу рублей. Также не самыми дорогими курортами являются Сочи, где отдых с 10-дневным размещением будет стоить 26,5 тысячи рублей, или Абхазия — 26,9 тысячи рублей за тур на двоих с авиаперелетом. Крым и Турция также вошли в список бюджетных вариантов отдыха в сентябре.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, куда лучше поехать отдохнуть в бархатный сезон.