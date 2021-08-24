Куда россияне поедут на отдых в сентябре

В текущем году спрос на отдых на черноморских курортах сохраняется на уровне прошлого года. Крым, Краснодарский край и курорты Кавказских Минеральных вод оказались наиболее популярными направлениями для отдыха в сентябре. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, для отпуска в «бархатном сезоне» россияне выбирают Алушту, Сочи и Пятигорск. Также в список самых популярных направлений попали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Лахденпохья и Воронеж.

Специалисты, отмечают, что дешевле всего путешественникам обойдется отдых в Пятигорске. Там средняя стоимость проживания за сутки составляет 1681 рубль. А вот Лахденпохье - самый дорогой курорт. Ночь в гостинице стоит в среднем шесть тысяч рублей.