Греция ослабила ограничения для россиян

Власти Греции ослабили связанные с коронавирусной инфекцией ограничения для прибывающих из России привитых туристов. Об этом сообщает газета Еthnos со ссылкой на NOTAM Управления гражданской авиации республики (САА).

Теперь россияне, въезжающие на территорию страны с сертификатом вакцинации от COVID-19, освобождаются от дополнительного прохождения экспресс-тестов. Ослабление мер касается граждан еще 12 стран, среди которых Египет, Албания, Куба, ОАЭ, Индия, Марокко, Турция, Аргентина, Бразилия, Китай, Ливия и Грузия.

Уточняется, что правило распространяется на привитых путешественников, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней.

В качестве альтернативы отдыхающие могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета, либо ПЦР-тест, проведенный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Также в Управлении гражданской авиации Греции напомнили, что иностранным туристам перед прибытием в страну необходимо получить QR-код, заполнив электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте ведомства.