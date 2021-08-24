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В Дагестане из-за ливня и схода селей пропали туристы

Катерина Саломе
3 часа назад

Стало известно о пропаже пятерых туристов в Дагестане. Причиной этому послужил ливень и сход селей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вечером 23 августа прошел сильный дождь с градом. Он застал врасплох группу туристов из 30 человек, находившуюся в Гунибском районе. Большую часть путешественников удалось спасти, но двоих найти до сих пор не удалось - жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще трое человек, не входящие в группу туристов, находились в машине, которую унесло сильным течением. Поиском пропавших занимаются спасатели и местные жители.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что обман туристов в Дагестане засняли на видео.

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