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Новые спецпредложения: авиакомпании готовы возить за еду

Катерина Саломе
3 часа назад

Стало известно, что в некоторые даты из Москвы в Сочи можно улететь по цене перекуса в аэропорту. Это связано, прежде всего, с ограничениями на размещение в отелях Краснодарского края. Также улететь очень недорого можно и в Болгарию. Об этом сообщается на сайте tourdom.ru.

Примечательно, что заметно подорожало авиационное топливо, но авиакомпании все равно публикуют спецпредложения. Но этот столь приятный для пассажиров парадокс очень скоро может обернуться потрясениями для авиаотрасли, сообщается на сайте.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что авиабилеты по России значительно подешевели.

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