Новые спецпредложения: авиакомпании готовы возить за еду

Стало известно, что в некоторые даты из Москвы в Сочи можно улететь по цене перекуса в аэропорту. Это связано, прежде всего, с ограничениями на размещение в отелях Краснодарского края. Также улететь очень недорого можно и в Болгарию. Об этом сообщается на сайте tourdom.ru.