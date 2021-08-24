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Австрия открыла границы для российских туристов и объяснила правила въезда

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Австрия снова открыла границы для россиян, которые хотят прилететь в страну с туристическими целями. В посольстве республики путешественникам разъяснили, какие документы им понадобятся для визита в европейское государство, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Австрия открыла границы для российских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, согласно информации источника, с 15 августа власти Австрии исключили Россию из «красной зоны» по риску распространения COVID-19. В этом случае россияне могут посещать страну, однако им придется пройти 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах.

Чтобы пересечь границу, отдыхающим понадобится на выбор сертификат о вакцинации зарубежными препаратами, справка о перенесенном коронавирусе на немецком или английском языке, доказательство наличия нейтрализующих антител или отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, в течение 72 часов до прилета путешественникам необходимо пройти электронную регистрацию и указать адрес прохождения карантина.

При этом в визовом центре Австрии в России подтвердили, что туристы уже могут подать заявление на краткосрочную визу — предварительное подтверждение путешествия в посольстве для этого не потребуется.

В июле Австрия уже открывала границы для российских туристов и заявляла, что готова принимать граждан с «любой целью». Тем не менее, послабление действовало только одну неделю, а позже Россия снова попала в «красный список».

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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