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Россия стала лидером по количеству туристов в Турции

Анна Шутова
49 минут назад

С января по июль 2021 года Турцию посетили более 1,55 миллиона россиян, став лидерами по числу прибывших в страну иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

Россия стала лидером по количеству туристов в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

От общего числа иностранных туристов (10 миллионов) за первое полугодие россияне составили 15,4% (1,554 миллиона человек). По количеству отдыхающих на курорте Россия обогнала Германию и Украину.

В самый разгар сезона, в июле, в Турцию приехало 807 тысяч российских туристов. С января по июль 2020 года, включая период строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, в страну прибыли только 332 тысячи россиян.

Ранее "Рамблер" сообщал, что на популярном курорте Турции нет свободных мест.

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