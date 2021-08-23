Россия стала лидером по количеству туристов в Турции

С января по июль 2021 года Турцию посетили более 1,55 миллиона россиян, став лидерами по числу прибывших в страну иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.

От общего числа иностранных туристов (10 миллионов) за первое полугодие россияне составили 15,4% (1,554 миллиона человек). По количеству отдыхающих на курорте Россия обогнала Германию и Украину.

В самый разгар сезона, в июле, в Турцию приехало 807 тысяч российских туристов. С января по июль 2020 года, включая период строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, в страну прибыли только 332 тысячи россиян.