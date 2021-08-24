В Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

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Так, с 27 августа разрешается работа объектов развлечения и досуга в торговых центрах. Также открывается доступ посетителей в детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в заведениях общественного питания, и в аквапарки.

Кроме того, зрители смогут посещать спортивные и физкультурные мероприятия, а также аттракционы, расположенные в помещении.

При этом городские власти установили определенные требования для возобновления данных видов деятельности. Организации и предприятия должны будут актуализировать стандарт безопасной деятельности, ограничить число посетителей, обеспечить вакцинацию работников и подтверждение незаразности или наличия прививки у участников мероприятий.