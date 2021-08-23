В Египте началась четвертая волна коронавируса

Советник президента Египта Мухаммад Таг эд-Дин заявил, что страна вступила в четвертую волну коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Shams.

По словам Таг эд-Дина, число заболевших с каждым днем увеличивается. Чиновник отметил, что у большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но из-за увеличения новых случаев необходимость в госпитализации растет.

Чиновник добавил, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовые собрания, а также концерты на несколько тысяч зрителей.

По информации источника, минздрав Египта сообщил, что за последние сутки в стране выявили 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Общее число случаев заболевания с начала пандемии составило более 286 тысяч, скончались более 16 тысяч человек.