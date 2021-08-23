Студенты получат скидку 50% на "Сапсан"

"Специальный тариф "Студент" позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда "Сапсан" со скидкой 50%. Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года. Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее пяти минут) до отправления поезда", - сказали в пресс-службе.