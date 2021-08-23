Россиянка получила 15 суток за выгул собаки в самолете

В Омске полиция задержала пассажирку самолета, которая во время полета стала гулять со своей собакой по салону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление транспорта МВД РФ.
"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников",
- рассказали в ведомстве.
Полицейским пришлось составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.
Теперь женщине грозит до 15 суток ареста.
По правилам авиационных перевозок во время полета выпускать животное из переноски или держать его на руках строго запрещается.
Ранее "Рамблер" писал, что прождавший три дня самолет россиянин устроил дебош.