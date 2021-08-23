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Россиянка выгуляла собаку в самолете и попала в полицию

Lenta.ru
1 час назад

В Омске пассажирка решила выгулять свою собаку на борту самолета во время рейса и угодила в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сибирское управление на транспорте МВД РФ.

Россиянка выгуляла собаку в самолете и попала в полицию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что 45-летняя жительница Омска, летевшая из Симферополя, выпустила питомца для прогулки по салону воздушного судна. Отмечается, что россиянка игнорировала просьбы бортпроводников посадить животное в переноску, а также нецензурно выражалась в адрес окружающих.

Позже в транспортную полицию поступило сообщение о пассажирке, нарушившей правила общественного порядка. Прибывшие в аэропорт сотрудники правоохранительных органов задержали женщину и доставили в дежурную часть.

На путешественницу составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Ей грозит арест на 15 суток.

В управлении добавили, что провоз животного в самолете возможен только в специальной сумке-переноске или контейнере. Согласно правилам авиационной безопасности, вынимать питомца или держать его на руках категорически запрещено.

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