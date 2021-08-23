Туроператоры готовятся отправлять россиян в Европу

Границы подавляющего большинства европейских курортов пока закрыты, но это не мешает туроператорам в подготовке на зимний сезон 2021-2022.
В частности, туроператоры не оставляют надежды, что туристы из России смогут посетить горнолыжные курорты Альп и Пиренеев в зимнее время.
Руководитель отдела рекламы и PR-компании PAC GROUP Надежда Найдис рассказала порталу TourDom.ru, что процесс подписания договоров с гостиницами Италии, Австрии, Франции, Швейцарии, Андорры завершен, а также опубликованы приблизительные цены.
"Условия контрактинга, предлагаемые нам отельерами, очень лояльные. После открытия границ мы готовы оперативно организовать полетные программы",
- рассказала эксперт.
Уже сейчас наблюдается высокий интерес к зимним курортам Андорры на европейских рынках Испании, Франции и других стран. Об этом заявила управляющий партнер испанской DMC iTravex Эллада Пескова.
"Мы очень плотно работаем с андоррскими партнерами и уже заключили с ними контракты на зиму, так что квоты для рынков России и СНГ, а также Восточной Европы будут. Остается надеяться, что открытие границ не заставит себя долго ждать".
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