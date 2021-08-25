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Россиянин перелетел самую высокую гору страны на воздушном шаре

Lenta.ruиещё 2
54 минуты назад

Президент федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел самую высокую гору России — Эльбрус — на воздушном шаре. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Россиянин перелетел самую высокую гору страны на шаре
Фото: Телеграм-канал «Amur Mash»Телеграм-канал «Amur Mash»

Полет длился три часа, однако подготовка к нему шла два года. На воздушном шаре с Коровиным полетел путешественник из Ставропольского края Виталий Ненашев. Чтобы подняться на такую высоту, им пришлось утеплиться и взять с собой кислородные маски.

«Это в первую очередь вызов себе, стихии, природе. Были переживания, что что-то может не выдержать. Что-то может не выдержать, потому что трещало все», — признается Коровин.

Ранее известный российский путешественник Олег Чегодаев завершил путешествие по Уралу, которое заняло у него 109 дней. Масштабный поход с юга на север гор начался еще 1 мая. О каждом дне маршрута Чегодаев рассказывал в социальных сетях. На пути ему повстречалось многое: путешественник в среднем проходил по 30-40 километров в день. Однажды ему довелось прогнать «черных копателей».

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