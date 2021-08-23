Стало известно о массовом воровстве песка на Сардинии

Экоактивисты, участники движения Sardegna rubata e depredata («Сардиния ограблена и разграблена») пожаловались на участившиеся случаи массового воровства песка на пляжах популярного итальянского курорта. Об этом стало известно The Local.

По информации издания, только в июле таможенники в аэропорту Альгеро на Сардинии изъяли у туристов более 1,4 килограмма украденных с острова природных сувениров, среди которых бутылки с песком, 743 морских камня, 43 ракушки и камень весом 1,2 килограмма.

Отмечается, что в 2017 году в республике вступил в силу закон, в соответствии с которым песок, ракушки и галька были классифицированы как охраняемые ресурсы — за их вывоз путешественникам грозит штраф в размере до трех тысяч евро (около 260,5 тысячи рублей) или тюремное заключение до шести лет.

По мнению экоактивистов, большинство краж совершается иностранными туристами, у которых обычно нет веского мотива. «Возможно, чтобы вызвать зависть у друзей и родственников, или чтобы воссоздать ощущение праздника в их гостиной, или даже украсить домашний аквариум», — рассказали они, отметив, что отдыхающие пытаются взять с собой часть того места, где им было хорошо, вместо того чтобы хранить воспоминания в сердце.