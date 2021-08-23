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Туроператоры готовятся отправлять туристов в Европу

TourDom
1 час назад

Несмотря на то что границы большинства европейских стран пока закрыты для российских туристов, отечественные туроператоры уже заключают контракты с отелями на горнолыжных курортах Альп и Пиренеев с прицелом на зимний сезон – 2021/2022.

Туроператоры готовятся отправлять туристов в Европу
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как рассказала порталу TourDom.ru руководитель отдела рекламы и PR-компании PAC GROUP Надежда Найдис, туроператор не только завершил процесс подписания договоров с гостиницами Италии, Австрии, Франции, Швейцарии, Андорры, но и опубликовал на своем сайте цены на горнолыжные туры. Эксперт пояснила, что у PAC еще с доковидной зимы – 2019/2020 сохранились депозиты во многих отелях на европейских горнолыжных курортах.

«Условия контрактинга, предлагаемые нам отельерами, очень лояльные. После открытия границ мы готовы оперативно организовать полетные программы», – отметила Надежда Найдис.

Ведет зимний контрактинг с гостиницами на европейских горных курортах и TEZ TOUR. Пока – в интересах отправляющих структур туроператора в других странах. Российский офис к планированию горнолыжных программ пока не приступал, так как основные направления – Австрия, Италия и Андорра – до сих пор закрыты для въезда россиян в туристических целях, пояснили в компании.

По словам управляющего партнера испанской DMC iTravex Эллады Песковой, на европейских рынках Испании, Франции и других стран уже сейчас отмечается повышенный интерес к зимним курортам Андорры – одного из наиболее популярных горнолыжных направлений.

«Мы очень плотно работаем с андоррскими партнерами и уже заключили с ними контракты на зиму, так что квоты для рынков России и СНГ, а также Восточной Европы будут. Остается надеяться, что открытие границ не заставит себя долго ждать», – рассказала эксперт порталу TourDom.ru.

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