Авиабилеты по России значительно подешевели

Перелеты по России подешевели в среднем на 30%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на анализ сервиса Kupibilet.ru и данные Aviasales.

При сравнении суммы средних чеков эксперты брали период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека.

"Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысяч рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысяч рублей",

- сообщили эксперты.

"Мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с сентября по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами двумя годами ранее",

- рассказал изданию представитель Aviasales.

Для россиянина в среднем билет в одну сторону упал до 7,5 тысяч рублей. Это на 12,8% ниже, чем в 2019 году.

Но международные направления, увы, не подешевели. В среднем один билет в одну сторону составляет 10,1 тысячи рублей.

Цены снижены на внутренних направлениях: в Red Wings — на 15–20%, в Smartavia — на 25–40%.