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"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок

Стелла Шмель
2 часа назад

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Бангкок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Это вынужденная мера на фоне обостренной политической ситуации в Афганистане.

Авиакомпания сначала изменила маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, но затем было решено приостановить полеты до конца летнего расписания.

Классически переход с летнего на зимнее расписание осуществляется в конце октября.

Ранее "Рамблер" писал, что Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной.

Новости путешествий,Аэрофлот,ИТАР-ТАСС,
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