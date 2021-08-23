"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в Бангкок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Это вынужденная мера на фоне обостренной политической ситуации в Афганистане.

Авиакомпания сначала изменила маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, но затем было решено приостановить полеты до конца летнего расписания.

Классически переход с летнего на зимнее расписание осуществляется в конце октября.