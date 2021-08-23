Туристка об Анапе: "Летом я сюда на отдых никогда не приеду"

Россиянка побывала в Анапе и не захотела возвращаться в этот город в сезон. О своем путешествии она рассказала в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина живет не очень далеко от Краснодарского края, поэтому может время от времени выезжать с коротким отдыхом на море.

"Я взяла себе за правило - перед тем, как ехать в какое-либо место в жаркий сезон, неплохо бы побывать там в межсезонье, чтобы разведать обстановку. Цены в это время сказочные, воздух волшебный, а отдыхающих единицы. Хотя в последнее время эта тенденция меняется, и отдыхающие прибывают в любое время года".

На отдых в Анапу путешественница отправилась в конце мая. Самим городом она осталась довольна. Из плюсов - много зелени, обустроенная территория, множество локация для фотосессий и "много других возможностей для отдыха всей семьей".

Сильно испортило впечатление море.

"То море, которое я увидела в мае, повергло меня в состояние шока",

- написала автор, отметив, что оно было все в водорослях, от него исходил тухлый запах.

Помимо этого, впечатление испортило большое количество мусора.

Таким образом, в высокий сезон Анапа и ее побережье становится рассадником ротавируса.

Также россиянка посоветовала, в случае необходимости, искать аптеку на окраине города, потому что в центральных районах цены на медикаменты значительно дороже.