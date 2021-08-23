Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристка об Анапе: "Летом я сюда на отдых никогда не приеду"

Стелла Шмель
1 час назад

Россиянка побывала в Анапе и не захотела возвращаться в этот город в сезон. О своем путешествии она рассказала в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Туристка об Анапе: "Летом я сюда на отдых никогда не приеду"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина живет не очень далеко от Краснодарского края, поэтому может время от времени выезжать с коротким отдыхом на море.

"Я взяла себе за правило - перед тем, как ехать в какое-либо место в жаркий сезон, неплохо бы побывать там в межсезонье, чтобы разведать обстановку. Цены в это время сказочные, воздух волшебный, а отдыхающих единицы. Хотя в последнее время эта тенденция меняется, и отдыхающие прибывают в любое время года".

На отдых в Анапу путешественница отправилась в конце мая. Самим городом она осталась довольна. Из плюсов - много зелени, обустроенная территория, множество локация для фотосессий и "много других возможностей для отдыха всей семьей".

Сильно испортило впечатление море.

"То море, которое я увидела в мае, повергло меня в состояние шока",

- написала автор, отметив, что оно было все в водорослях, от него исходил тухлый запах.

Помимо этого, впечатление испортило большое количество мусора.

Таким образом, в высокий сезон Анапа и ее побережье становится рассадником ротавируса.

Также россиянка посоветовала, в случае необходимости, искать аптеку на окраине города, потому что в центральных районах цены на медикаменты значительно дороже.

Ранее "Рамблер" писал, что путешественница из России с супругом впервые побывали в Турции и поделились впечатлениями.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители