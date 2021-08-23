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Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад

С 23 августа Россия исключена из списка стран с экстремальным риском по распространению COVID-19. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный на сайте министерства здравоохранения республики соответствующий документ.

Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еще в конце июня власти Чехии запретили весь июль посещать гражданам Чехии и постоянно проживающим на территории этой страны иностранцам посещать страны из данного списка.

В список, помимо России, вошли Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и другие. С 23 августа помимо России из списка исключены Индия и Тунис.

Ранее "Рамблер" писал про три страны, которые россияне выбирают для отдыха в бархатный сезон.

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