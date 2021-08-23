Россиянка назвала плюсы и минусы бархатного сезона в Крыму

Россиянка, переехавшая в Крым на постоянное место жительства, навала главные достоинства и недостатки отдыха на полуострове в бархатном сезоне. Своим мнением девушка поежилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Главным и единственным минусом стали неблагоприятные погодные условия — поездку могут омрачить внезапные дожди или перепады температуры воды.

Плюсов, наоборот, автор статьи перечислила гораздо больше. Во-первых, в начале осени цены на авиабилеты в Крым ниже, чем в летние месяцы. Во-вторых, на пляжах гораздо меньше семей с детьми, которые в сентябре уже ходят в школу.