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Россиянка назвала плюсы и минусы бархатного сезона в Крыму

Lenta.ru
2 часа назад

Россиянка, переехавшая в Крым на постоянное место жительства, навала главные достоинства и недостатки отдыха на полуострове в бархатном сезоне. Своим мнением девушка поежилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала плюсы и минусы бархатного сезона в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главным и единственным минусом стали неблагоприятные погодные условия — поездку могут омрачить внезапные дожди или перепады температуры воды.

Плюсов, наоборот, автор статьи перечислила гораздо больше. Во-первых, в начале осени цены на авиабилеты в Крым ниже, чем в летние месяцы. Во-вторых, на пляжах гораздо меньше семей с детьми, которые в сентябре уже ходят в школу.

Также россиянка отметила отсутствие пробок и очередей к популярным достопримечательностям, относительно низкие цены на жилье и обилие спелых фруктов на прилавках.

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