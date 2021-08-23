Россиянка побывала в Турции и раскритиковала соотечественников

Российская туристка впервые побывала в Турции и описала поездку фразой «не все так радужно» — ей не понравилось поведение соотечественников. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи раскритиковала менталитет россиян. По ее словам, «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб к аниматорам.

«Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются "накутиться" до этого времени», — рассказала девушка.

Она также отметила, что девятидневный тур на троих обошелся ей в 194 тысячи рублей.

«Отдых не из дешевых, поэтому, возможно, ожидания у меня были несколько завышены», — объяснила автор свое недовольство.

Тем не менее претензий к сервису отеля у путешественницы не было. Ей понравились питание и развлекательные программы для детей — шоу, концерты и театральные постановки, которые она похвалила за «мировой уровень циркового искусства», поставив им оценку 10 из 10.