«Аэрофлот» приостановил полеты в Бангкок до конца октября

До конца октября приостановила полёты в Бангкок авиакомпания «Аэрофлот». Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель авиаперевозчика.

До конца летнего расписания приостановлены полёты, — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» изменил маршрут рейсов из Москвы в Бангкок и Дели, а позже приостановил полёты в Бангкок. Причиной стала ситуация в Афганистане.

Сообщалось, что авиакомпания намерена вернуть деньги за билеты или перебронировать их для тех пассажиров, которые не смогут улететь к месту назначения, как планировали, из-за отмены рейсов.