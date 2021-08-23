Чехия исключила РФ из стран с экстремальным риском по COVID

Чехия с понедельника, 23 августа, исключает Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения республики.

29 июня ведомство запретило на весь июль всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещать страны из этого списка.

Помимо России, в список вошли Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других стран. В понедельник вместе с Россией из него будет исключены Тунис и Индия.