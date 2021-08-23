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Названо самое страшное место в России

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Самым страшным местом в России путешественники назвали перевал Дятлова. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает URA.RU.

Названо самое страшное место в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Самое адреналиновое место в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области», — говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса.

Отмечается, что за данное место проголосовали 18 процентов пользователей социальных сетей. При этом такое же количество голосов получил Танцующий лес, расположенный на 37-м километре Куршской косы в Калининградской области.

Также в список пугающих россиян мест вошли достопримечательности Москвы, Камчатского края, Карелии и других регионов страны.

Новости путешествий,РИА Ura.ru,
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