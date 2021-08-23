Названо самое страшное место в России

Самым страшным местом в России путешественники назвали перевал Дятлова. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает URA.RU.

«Самое адреналиновое место в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области», — говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса.

Отмечается, что за данное место проголосовали 18 процентов пользователей социальных сетей. При этом такое же количество голосов получил Танцующий лес, расположенный на 37-м километре Куршской косы в Калининградской области.