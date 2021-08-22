В аэропорту Кабула в давке погибли семь человек

В Международном аэропорту Кабула из-за давки погибли еще семь афганцев, попытавшихся покинуть страну из-за захвата власти представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Великобритании.

«В своих мыслях мы с семьями семерых афганских гражданских лиц, трагически погибших в толпе в Кабуле», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Великобритании. В министерстве отметили, что ситуация на месте происшествия остается чрезвычайно сложной, и делается все возможное для стабилизации обстановки. Когда именно погибли люди, не уточняется.

22 августа Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся.

Ранее сообщалось, что при беспорядках в аэропорту погибли 12 человек. До этого стало известно, что общее число пострадавших в аэропорту достигло 30 человек. Стремясь сбежать из страны, многие люди поехали в аэропорт, где из-за большого числа людей началась давка.