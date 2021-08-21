В Черногории стартовали соревнования по лени

В черногорском селе Брезна открылись ежегодные соревнования по лени. Об этом пишет информационное агентство b92.
Мероприятие проводится уже в десятый раз и участие в нем могут принять не только местные жители, но и туристы. Участники турнира одновременно занимают лежаки. Их задача — не вставать как можно дольше. Конкурсанты могут есть, пить, спать и читать. А вот посетить туалет можно только раз в восемь часов. Победитель получит триста евро призовых.
В 2018 году трое черногорцев сорок девять часов лежали под солнцем и в конце концов разделили между собой титул лентяя года и награду в четыреста евро.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что уборщицы отелей пожаловались на "туристов-свиней".