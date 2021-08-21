Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Черногории стартовали соревнования по лени

Кристина Уколова
1 час назад

В черногорском селе Брезна открылись ежегодные соревнования по лени. Об этом пишет информационное агентство b92.

В Черногории стартовали соревнования по лени
Фото: PixabayPixabay

Мероприятие проводится уже в десятый раз и участие в нем могут принять не только местные жители, но и туристы. Участники турнира одновременно занимают лежаки. Их задача — не вставать как можно дольше. Конкурсанты могут есть, пить, спать и читать. А вот посетить туалет можно только раз в восемь часов. Победитель получит триста евро призовых.

В 2018 году трое черногорцев сорок девять часов лежали под солнцем и в конце концов разделили между собой титул лентяя года и награду в четыреста евро.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что уборщицы отелей пожаловались на "туристов-свиней".

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители