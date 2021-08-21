В Черногории стартовали соревнования по лени

Мероприятие проводится уже в десятый раз и участие в нем могут принять не только местные жители, но и туристы. Участники турнира одновременно занимают лежаки. Их задача — не вставать как можно дольше. Конкурсанты могут есть, пить, спать и читать. А вот посетить туалет можно только раз в восемь часов. Победитель получит триста евро призовых.