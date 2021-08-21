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Уборщицы отелей пожаловались на "туристов-свиней"

Мария Каткова
2 часа назад

Горничные, работающие в отелях курортного города Бенидорм в Испании, пожаловались на возвращение туристов, оставляющих грязь. Об этом сообщает испанский телеканал TVE.

Уборщицы отелей пожаловались на "туристов-свиней"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщины заявили о том, что на испанский курорт после пандемии и снятия ограничений вернулись "туристы-свиньи". Они разводят грязь в номерах, а из-за большого количества работы горничные не успевают убрать все номера.

По словам женщин, многие комнаты заполнены оставленной одеждой, остатками еды, грязным бельем и масками.

Президент Ассоциации туристических апартаментов Мигель Анхель Сотийос также заявил о том, что туристы оставляют горы мусора не только в отелях.

"Им было 25-28 лет. Они пожили четыре дня, и после них вынесли четыре мешка мусора. Апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню Полный бардак"

Ранее "Рамблер" сообщал, что турист описал поездку в Черногорию словами «везде грязь и все дорого».

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