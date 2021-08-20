Россиянам назвали лучшие места для романтического отдыха

Среди лучших мест в России, куда можно отправиться вдвоем в сентябре или октябре, оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Также в список направлений для влюбленных пар попали такие города, как Ростов-на-Дону, Воронеж и Москва. Кроме того, россияне назвали города Кисловодск, Саратов и Пряжа, а также гору Эльбрус.

Согласно аналитике, бюджетнее всего получится отдохнуть в Воронеже, а дороже всего — в карельском городе Пряжа.