Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам назвали лучшие места для романтического отдыха

Мария Иглина
1 час назад

Среди лучших мест в России, куда можно отправиться вдвоем в сентябре или октябре, оказались Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Россиянам назвали лучшие места для романтического отдыха
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также в список направлений для влюбленных пар попали такие города, как Ростов-на-Дону, Воронеж и Москва. Кроме того, россияне назвали города Кисловодск, Саратов и Пряжа, а также гору Эльбрус.

Согласно аналитике, бюджетнее всего получится отдохнуть в Воронеже, а дороже всего — в карельском городе Пряжа.

Ранее "Рамблер" писал о том, что россияне массово захотели на Мальдивы.

Новости путешествий,Lenta.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители