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Россиянам предсказали сроки очищения воды в Черном море

Мария Иглина
28 минут назад

Россиянам предсказали сроки очищения Черного моря от грязи после подтоплений и сильных ливней. По мнению экспертов, вода вернется в прежнее состояние к концу следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела мониторинга краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" Александра Колесника.

Россиянам предсказали сроки очищения воды в Черном море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такой срок был назван в соответствии с прогнозом погоды на ближайшие дни — ожидаются гроза, дожди, град и фронтальные разделы.

Также сейчас ведется восстановление разрушенной туристической инфраструктуры, проводятся лабораторные исследования о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ранее "Рамблер" писал о том, что назван способ вернуть деньги за путевку на Черное море.

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