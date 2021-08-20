Россиянам предсказали сроки очищения воды в Черном море

Россиянам предсказали сроки очищения Черного моря от грязи после подтоплений и сильных ливней. По мнению экспертов, вода вернется в прежнее состояние к концу следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела мониторинга краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера" Александра Колесника.

Такой срок был назван в соответствии с прогнозом погоды на ближайшие дни — ожидаются гроза, дожди, град и фронтальные разделы.

Также сейчас ведется восстановление разрушенной туристической инфраструктуры, проводятся лабораторные исследования о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.