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Россиянам назвали число рейсов на курорты Египта

Даша Краснова
20 минут назад

Стало известно, какое количество рейсов в неделю будет выполняться из России на курорты Египта. Об этом сообщил посол Египта.

Россиянам назвали число рейсов на курорты Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» дипломат сообщил, что выполняться будут 60 рейсов в неделю. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет совершаться по 30 рейсов.

«Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли», — подчеркнул Наср.

Ранее "Рамблер" сообщал о самом популярном городе-курорте Египта.

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