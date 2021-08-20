Россиянам назвали число рейсов на курорты Египта

Стало известно, какое количество рейсов в неделю будет выполняться из России на курорты Египта. Об этом сообщил посол Египта.
В ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» дипломат сообщил, что выполняться будут 60 рейсов в неделю. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет совершаться по 30 рейсов.
«Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-эш-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли», — подчеркнул Наср.
Ранее "Рамблер" сообщал о самом популярном городе-курорте Египта.