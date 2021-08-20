Назван самый популярный среди россиян курорт Египта

Самым популярным для путешествий курортом Египта среди россиян назван Шарм-эш-Шейх. Об этом со ссылкой на онлайн-ресурс по поиску и покупке туров Level.travel.

По данным туристического сервиса, за первые две недели августа спрос на отдых в стране вырос в десять раз и превысил показатели 2019 года.

При этом отмечается, что по общему объему продаж путевок в Египет самым востребованным городом стал Шарм-эш-Шейх, куда едут примерно 58 процентов российских путешественников. На второй строчке — Хургада. Ее выбирают 28 процентов. Средний чек за пакетные туры на этих курортах составляет 135 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением страны стал Сома Бей, куда цены на путевки начинаются от 152,3 тысячи рублей.