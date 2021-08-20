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Россияне массово захотели на Мальдивы

Даша Краснова
1 час назад

Россияне массово захотели бюджетно отдохнуть на Мальдивах, которые считаются любимым пляжным курортом среди путешественников с высоким бюджетом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Россияне массово захотели на Мальдивы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным министерства туризма республики, с января по июнь 2021 года острова посетили 124,6 тысячи отдыхающих из РФ. Большая часть из них (70 %) останавливались в отелях премиум-сегмента, а около 30% выбирали гостевые дома. Ранее это соотношение было приблизительно 80 процентов к 20.

«Спрос на бюджетное размещение в 2021 году подрос примерно на 10 процентов», — рассказали «Вестнику АТОР» в офисе по туризму Мальдивских островов.

Рост на бюджетный тип проживания фиксируют также туроператоры.

«На протяжении периода весна-лето средний процент заявок от путешественников, отдающих предпочтение размещению в гестхаусах, вырос. В целом эта доля составляет около 32 процентов туристов на каждом рейсе», — рассказали в пресс-службе компании ANEX Tour.

Средний чек по туру в гостевом доме обойдется в 119-134 тысячи рублей за двоих на неделю с перелетом, но без питания. До этого гестхаусы были популярны среди отдыхающих из Европы, которые приезжали туда за возможностью насладиться местным колоритом.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне думают о "крымских Мальдивах".

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