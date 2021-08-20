Черногория ужесточает правила въезда для туристов

Власти Черногории в связи с распространением коронавирусной инфекции пересмотрели правила въезда в страну для иностранных граждан. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил в Твиттере директор Института общественного здравоохранения страны Игорь Галич.

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По его словам, пересекать границу Черногории туристы смогут только при наличии одного из четырех документов. В их числе: сертификат о вакцинации одной или обеими дозами препарата от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, справка о перенесенном заболевании не менее 14 дней и не более 180 дней, экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Уточняется, что въезд из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии остается свободным без выполнения этих условий.