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В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Даша Краснова
39 минут назад

Для невакцинированных граждан ПЦР-тесты на коронавирус будут обязательными для посещения кинотеатров и ресторанов Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
Фото: depositphotosdepositphotos

С началом учебного года невакцинированным сотрудникам школ придется сдавать тест на коронавирус не менее двух раз в неделю.

"Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Также сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места как кинотеатры и рестораны", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее "Рамблер" сообщал о более бюджетной альтернативе Турции.

Новости путешествий,РИА Новости,
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