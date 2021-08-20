В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

"Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Также сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места как кинотеатры и рестораны", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.