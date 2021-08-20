Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам

Lenta.ru
34 минуты назад

Российская туристка отправилась на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на недавно открывшемся прямом рейсе из Москвы и рассказала о своем отдыхе. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница остановилась в четырехвездочной гостинице, которую назвала «неплохой». Так, ее порадовала большая и зеленая территория отеля, чистые и просторные номера, питание и пляж. Из минусов она отметила «слабую» анимацию.

Также туристка рассказала, что в один из дней отдыха на пляже случилось нашествие морских ежей. По ее воспоминаниям, «все дно [моря] на несколько метров было усыпано ежами». Россиянку настолько ужаснула эта ситуация, что она не рискнула купаться.

«Просто сплошная черная полоса в несколько метров. Я очень боюсь наступить на ежа и пролежать несколько дней с воспалением в ноге или вообще загреметь в больницу», — призналась путешественница.

Кроме того, россиянка рассказала об изменениях на египетских курортах из-за пандемии. По ее словам, в один номер не заселяют больше двух взрослых и двух детей, подорожали экскурсии, коктейли в баре наливают в пластиковые стаканчики и сохраняется масочный режим.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители