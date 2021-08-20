Россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам

Российская туристка отправилась на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на недавно открывшемся прямом рейсе из Москвы и рассказала о своем отдыхе. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница остановилась в четырехвездочной гостинице, которую назвала «неплохой». Так, ее порадовала большая и зеленая территория отеля, чистые и просторные номера, питание и пляж. Из минусов она отметила «слабую» анимацию.

Также туристка рассказала, что в один из дней отдыха на пляже случилось нашествие морских ежей. По ее воспоминаниям, «все дно [моря] на несколько метров было усыпано ежами». Россиянку настолько ужаснула эта ситуация, что она не рискнула купаться.

«Просто сплошная черная полоса в несколько метров. Я очень боюсь наступить на ежа и пролежать несколько дней с воспалением в ноге или вообще загреметь в больницу», — призналась путешественница.