Назван самый популярный среди россиян курорт Египта

Самым популярным для путешествий курортом Египта среди россиян назван Шарм-эш-Шейх. Об этом со ссылкой на онлайн-ресурс по поиску и покупке туров Level.travel сообщает РИА Новости.

Согласно данным туристического сервиса, за первые две недели августа спрос на отдых в стране вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом отмечается, что по общему объему продаж путевок в Египет самым востребованным городом стал Шарм-эш-Шейх, куда едут примерно 58 процентов российских путешественников. На второй строчке — Хургада. Ее выбирают 28 процентов. Средний чек за пакетные туры на этих курортах составляет 135 тысяч рублей.