Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Назван самый популярный среди россиян курорт Египта

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Самым популярным для путешествий курортом Египта среди россиян назван Шарм-эш-Шейх. Об этом со ссылкой на онлайн-ресурс по поиску и покупке туров Level.travel сообщает РИА Новости.

Назван самый популярный среди россиян курорт Египта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным туристического сервиса, за первые две недели августа спрос на отдых в стране вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом отмечается, что по общему объему продаж путевок в Египет самым востребованным городом стал Шарм-эш-Шейх, куда едут примерно 58 процентов российских путешественников. На второй строчке — Хургада. Ее выбирают 28 процентов. Средний чек за пакетные туры на этих курортах составляет 135 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением страны стал Сома Бей, куда цены на путевки начинаются от 152,3 тысячи рублей.

Новости путешествий,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители