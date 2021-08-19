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Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился

Lenta.ru
29 минут назад

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин сравнил стоимость продуктов в Крыму и в Москве. В разговоре с News.ru он признался, что был удивлен большой разницей в ценах.

Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский ведущий заявил, что стоимость продуктов в Крыму в четыре-пять раз ниже, чем в Москве. По мнению Норкина, это связано с тем, что на полуострове продовольствие в основном местного производства.

«Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине [в Крыму]. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на четыре-пять дней — в Москве или Подмосковье так никогда не получится», — сказал он.

Норкин отметил, что каждый раз «вздрагивает от удивления» при виде крымских цен. Журналист уточнил, что обычно покупает в магазинах молочную продукцию, колбасные изделия, курицу, хлеб, масло, сахар и бытовую химию. По словам популярного ведущего, отдельной темой является вино: он старается покупать в Крыму вино местного производства, так как оно там дешевле, чем в Москве.

Новости путешествий,Андрей Норкин,НТВ,
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