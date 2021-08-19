Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в третьи страны

Россия готова предоставить самолеты для того, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу местных граждан. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА "Новости". "В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению", - сказала она. По мнению Захаровой, некоторые страны оказались неспособны организовать эвакуацию своих военных, дипломатов, гражданских лиц и сотрудничавших с этими странами граждан афганцев. Представитель МИД добавила, что для россиян, желающих покинуть страну, будут организованы вывозные рейсы. По словам Захаровой, террористическое движение "Талибан" гарантировало, что не будет препятствовать вывозу людей. 15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны - город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Ранее СМИ сообщали, что в 20-х числах августа Россия может направить в Кабул спецрейс для вывоза части сотрудников российской дипмиссии и этнических афганцев - граждан России и обладателей разрешений на проживание в РФ.